Cyberpunk 2077: Keanu Reeves ha commentato le mod per fare sesso con lui

Finalmente Keanu Reeves ha commentato il fatto che alcuni utenti abbiano realizzato delle mod di Cyberpunk 2077 per fare sesso con lui. L'attore non si è mostrato troppo scandalizzato o infastidito della cosa.

L'argomento è stato toccato in un'intervista rilasciata a The Verge per promuovere Matrix: Il Risveglio, l'esperienza interattiva presentata ai The Game Awards 2021. Con lui c'era anche l'attrice Carrie-Anne Moss, che nella serie Matrix interpreta il personaggio di Trinity.

Naturalmente si è finiti a parlare di Cyberpunk 2077 e delle mod relative al sesso con Johnny Silverhand, il personaggio interpretato da Reeves.

L'attore ha dichiarato di non aver ancora provato il gioco: "Ho visto delle dimostrazioni, ma non ci ho mai giocato." Il giornalista di The Verge, Alex Heeath, gli ha quindi fatto notare che molti giocatori stanno modificando il titolo per far fare sesso al suo personaggio, al che Reeves ha risposto "Oh mio Dio: è sempre bello quando è bello!" Insomma, pare che la pratica non gli dispiaccia per nulla o che, quantomeno, non lo infastidisca.

Carrie-Anne Moss di suo ha commentato la cosa rifiutandola, pur se in modo divertito. La parte del video relativa a Cyberpunk 2077 si trova al minuto 17:00 circa.

Da sottolineare come la mod in questione sia ancora molto rudimentale, quindi installandola non aspettatevi chissà cosa.