Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente: cinque statue in regalo con un codice

Da ora i giocatori di Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente possono decorare la loro base segreta nei Grandi Sotterranei di Sinnoh con cinque nuove statue in regalo da The Pokémon Company per l'arrivo del Natale, riscattabili grazie a un codice promozionale per la funzione Dono Segreto.

Nello specifico le statue in regalo sono quelle di Rhyperior, Electivire, Glaceon, Pachirisu e Lucario, che potrete ammirare nell'immagine qui sotto. Per riscattarle dovrete accedere alla funzione Dono Segreto dal menu di gioco. Selezionate l'opzione "Tramite codice seriale/password" e inserite il codice: MERRYCHR1STMAS. Avete tempo fino al 25 dicembre 2021 per riscattare il codice.

Le statue Pokémon in regalo per i giocatori di Diamante Lucente e Perla Splendente

Il Dono Segreto di Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente si sblocca automaticamente dopo aver battuto il terzo capopalestra di Sinnoh. Se avete fretta, in alternativa potrete sbloccare questa funzione già dopo aver battuto il primo capopalestra: vi basterà dirigervi alla sede di Giubilo TV a Giubilopoli, parlare con il produttore televisivo e rispondere "Chiunque felice Wi-Fi Connection".

Vi ricordiamo che Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente sono disponibili in esclusiva per Nintendo Switch. La versione digitale di Diamante Lucente è al primo posto della classifica di vendite dell'eShop.

Pochi giorni fa, The Pokémon Company ha pubblicato un nuovo trailer di Leggende Pokémon: Arceus che presenta alcuni dei personaggi che conosceremo nella Sinnoh antica e ha confermato la presenza di Darkrai nel gioco.