Nintendo Switch, classifica eShop: Pokémon Diamante Lucente primo

La classifica eShop dei giochi per Nintendo Switch più venduti di questa settimana vede Pokémon Diamante Lucente in prima posizione, parecchio avanti rispetto alla seconda versione, Perla Splendente, che non si spinge oltre il sesto posto.

Classifica eShop al 18 dicembre 2021



Pokemon Diamante Lucente Mario Party Superstars Mario Kart 8 Deluxe Big Brain Academy: Brain vs. Brain LEGO Harry Potter Collection Pokemon Perla Splendente Minecraft Ori and the Will of the Wisps Animal Crossing: New Horizons Saints Row IV: Re-Elected

Capaci di totalizzare vendite per 6 milioni di copie nella prima settimana, Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente hanno subito conquistato l'ampia fetta di appassionati della serie, anche grazie alla loro natura di remake che strizza l'occhio ai nostalgici di Sinnoh.

Passando invece ai giochi disponibili esclusivamente in formato digitale, la situazione cambia: in questo caso al primo posto troviamo il fenomeno Among Us, seguito da Stardew Valley e da Tools Up.

Classifica eShop al 18 dicembre 2021, giochi solo in digitale