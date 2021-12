Epic Games Store, Remnant: From the Ashes è il gioco gratis di oggi

Remnant: From the Ashes è il gioco gratis di oggi, 18 dicembre 2021, su Epic Games Store: le voci che circolavano nelle scorse ore sono state confermate ufficialmente e il titolo di Gunfire Games potrà essere scaricato senza costi per le prossime ventiquattro ore.

Remnant: From the Ashes, scarica gratis da Epic Games Store

Dopo Shenmue 3 e Neon Abyss tocca dunque all'intrigante mix fra meccaniche sparatutto e survival ambientato in uno scenario post-apocalittico: un mondo che cambia dinamicamente e che dovremo difendere dall'attacco di orde di creature mostruose.

Nella recensione di Remnant: From the Ashes il nostro Simone Pettine ha scritto che si tratta di "uno shooter in terza persona estremamente tattico, pur appartenendo formalmente al genere action."

"È il soulslike con le pistole e i fucili che non vi sareste mai aspettati, sul finire di questo agosto 2019: una vera e propria scoperta estremamente positiva."

A proposito di scoperte estremamente positive, avete letto del buono sconto da 10 euro che funziona all'infinito su Epic Games Store? Potete riscattarlo subito e utilizzarlo per acquistare un qualsiasi prodotto a partire da 14,99€, per poi riceverne un altro.