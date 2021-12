Epic Games Store, il buono sconto da 10 euro funziona all'infinito

Epic Games Store ha regalato a tutti i propri utenti un buono sconto da 10 euro che, a quanto pare, funziona all'infinito. In che senso? Semplice: basta effettuare un acquisto da almeno 14,99€ perché il buono venga erogato nuovamente.

Lanciato con i saldi invernali dell'Epic Games Store, il buono può essere riscattato da qualsiasi persona registrata al sito: per farlo basta visitare questa pagina e cliccare sull'apposito tasto. A quel punto potremo approfittare di un credito da 10 euro che verrà scalato da qualsiasi acquisto a partire, come detto, da 14,99€.

E andiamoli a vedere, questi giochi da 14,99€: abbiamo Grand Theft Auto V, Shenmue 3, Kingdom Come: Deliverance, Borderlands 3, Ghost Recon Breakpoint, Darksiders 3, Hood: Outlaws & Legends e tanti altri a quella somma o pochi centesimi in più. Visitando questa pagina potete vederli tutti in ordine crescente.

Quello che è possibile fare, come scrivevamo in apertura, è riscattare il buono da 10 euro, acquistare un gioco da 14,99€ e pagarlo dunque 4,99€, quindi ricevere un nuovo buono da 10 euro e ripetere l'operazione per tutte le volte che vogliamo.

Ovviamente nulla vi impedisce di utilizzare il buono per fare vostro Final Fantasy 7 Remake Intergrade (qui la recensione) o qualsiasi altro titolo disponibile a prezzo pieno: ci siamo limitati a suggerirvi le opzioni più convenienti.

Magari poi tornate qui e scriveteci nei commenti quali giochi avete acquistato approfittando della promozione.