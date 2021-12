The Witcher serie Netflix: la stagione 3 è stata già scritta

La sceneggiatura della Stagione 3 della serie Netflix di The Witcher è stata già scritta, almeno stando alla showrunner Lauren Schmidt Hissrich che ne ha parlato in un'intervista rilasciata a TechRadar in occasione dell'evento di lancio della Stagione 2.

"Questa è la nostra ultima settimana nella sala degli sceneggiatori," ha dichiarato la Hissrich in riferimento alla settimana del 3 dicembre. "Abbiamo quasi finito con la sceneggiatura ed è fantastica. Sono emozionatissima di come è venuta la stagione perché è basata sul mio libro preferito della saga, Il tempo della guerra."

Con la sceneggiatura pronta, è il momento di riunire il team creativo e richiamare gli attori per la terza stagione, che secondo lei sarà più grande delle altre: "Le stagioni 1 e 2 hanno preparato il campo per gli eventi che stanno per accadere. Ma il processo creativo è appena agli inizi. Abbiamo la sceneggiatura, e ora dobbiamo chiamare i registi e gli attori, e dobbiamo approfondire per fare in modo che la stagione sia perfetta."

Intanto che aspettiamo la stagione 3, guardiamo gli episodi della stagione 2 appena pubblicati su Netflix. Volendo possiamo rigiocarci anche i videogiochi, che non fa mai male.