The Witcher, Stagione 2: data di uscita, orario e numero di episodi della serie TV Netflix

Quanto sarà disponibile la Stagione 2 di The Witcher? La serie TV di Netflix ci porterà di vivere le nuove avventure di Geralt di Rivia, il cacciatore mutante di mostri. Scopriamo nel dettaglio la data di uscita, l'orario e il numero di episodi di The Witcher Stagione 2.

La data di uscita della Stagione 2 di The Witcher è il 17 dicembre 2021. Lo show di Netflix è disponibile a partire dalle 09:00, ora italiana. Gli episodi sono tutti pubblicati immediatamente ed è quindi possibile vederli tutti in un colpo solo. Il numero di episodi di The Witcher Stagione 2 è 8, esattamente come la prima stagione.

Yennefer dalla serie TV The Witcher di Netflix

La stagione 2 di The Witcher è un seguito diretto della prima stagione, durante la quale Geralt e Ciri si sono finalmente incontrati. Lo strigo porta ora la principessa di Cintra a Kaer Morhen, per proteggerla e addestrarla.

Il cast di The Witcher Stagione 2 comprende:

Henry Cavill: Geralt di Rivia

Freya Allan: Cirilla

Anya Chalotra:Yennefer

MyAnna Buring: Tissaia

Lilly Cooper: Murta

Tom Canton: Filavandrel

Jeremy Crawford: Yarpin Zigrin

Lars Mikkelson: Stregobor

Mahesh Jadu: Vilgefortz

Terence Maynard: Artorius

Mimi Ndiweni: Fringilla Vigo

Royce Pierreson: Istredd

Eamon Farren: Cahir

Therica Wilson Read: Sabrina

Wilson Radjou-Pujalte: Dara

Anna Shaffer: Triss Merigold

Bart Edwards: Duny

Gaia Mondadori: Pavetta

Imogen Daines: Danica

Yasen Atour: Coen

Kristofer Hivju: Nivellen

Agnes Bjorn: Vereena

Paul Bullion: Lambert

Basil Eidenbenz: Eskel

Aisha Fabienne Ross: Lydia

Mecia Simson: Francesca

Kim Bodnia: Vesemir

Se avete bisogno di fare mente locale prima di vedere la seconda stagione, ecco il riassunto della prima stagione di The Witcher.