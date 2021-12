The Gunk, trailer di lancio per il nuovo gioco dagli autori di Steamworld

The Gunk, il nuovo gioco realizzato da Image & Form, gli autori della serie Steamworld, si mostra con l'immancabile trailer di lancio a poche ore dall'uscita su PC, Xbox Series X|S e Xbox One.

Se avete letto la nostra recensione di The Gunk, saprete che si tratta di un progetto che parte da alcune buone idee, ma ne mette in pratica solo alcune e risulta invece mediocre in molti dei suoi aspetti.

"Sarebbe ingiusto definire The Gunk un passo falso per Image & Form. Nel complesso si tratta di un titolo sufficiente, rovinato da un ritmo fin troppo compassato (seppur a tratti rilassante) e da una progressione eccessivamente guidata", ha scritto Aligi Comandini nel suo articolo.

Un'opinione a quanto pare condivisa dalle testate internazionali, che hanno assegnato a The Gunk voti solo discreti. Insomma, il pur talentuoso team di sviluppo svedese non è riuscito a concretizzare al meglio la propria visione.

Ad ogni modo, The Gunk è disponibile senza costi aggiuntivi per gli abbonati a Xbox Game Pass: provare il gioco non vi costerà nulla e magari, chissà, le sue atmosfere e le sue meccaniche potrebbero conquistarvi.