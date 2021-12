Halo Infinite, guida semiseria a tutte le armi del gioco

Si tratta prevalentemente delle nostre opinioni, se saranno in linea con le vostre lo scopriremo soltanto nei commenti, dove vi invitiamo come sempre a scrivere la vostra opinione!

Naturalmente non abbiamo fatto sconti nemmeno a quelle due armi che secondo noi, al momento, presentano più criticità, come per il fucile Commando per esempio.

Per aiutarvi a scoprire l'arma che fa per voi, e rendere la vostra scalata al successo più veloce e soddisfacente, abbiamo redatto questa lunga lista che comprende tutte le armi di Halo Infinite, ciascuna accompagnata da una breve descrizione che ne esalterà punti di forza e deboli.

Fucile da Battaglia BR75 L'arma d'ordinanza delle partite classificate è questo versatilissimo fucile capace di letali raffiche da tre colpi. Questo rende il fucile da battaglia più lento dell'MA40 ma in grado di superarlo nel danno e nella distanza. Sulla media lunghezza il BR75 non teme rivali, ma anche a corto raggio con un po' di pratica saprà darvi grandi soddisfazioni.

Fucile d'assalto MA40 Il grande classico di Halo, l'arma che appena la vedi capisci di che gioco si tratta, il fucile MA40 è un caposaldo estremamente agile e affidabile. Però tende ad alzarsi man mano che la raffica avanza, ed è quindi necessario tenerlo un po' a bada. Se riuscirete a fissarlo puntato sulla testa dell'avversario non avrete problemi nemmeno in contro due.

Fucile Folgorante Una delizia per chi ama i colpi precisi e a lunga distanza, ma non sopporta l'ingombro di un fucile da cecchino, il fucile folgorante è un'arma molto più versatile di quel che potrebbe sembrare, assolutamente letale nelle mani giuste. Logicamente è abbastanza lenta come arma, se vi ritroverete in mezzo all'azione è probabile che ci rimetterete le penne, ma qualcuno sicuramente ve lo porterete nella tomba anche voi...

Straziatore

Questa la definiamo un'arma di supporto, da soli è molto difficile da utilizzare perché è essenzialmente uno spara proiettiloni che fa molto male, ma solo a breve distanza, inoltre non è così maneggevole e ha un rinculo estremo. Ciò nonostante, in una squadra ben affiatata uno Spartan con uno Straziatore si rivelerà essere sempre uno straordinario alleato. Probabilmente non sarà l'arma che utilizzerete di più in multiplayer, ma imparare ad utilizzarla è fondamentale.

Pistola al Plasma

L'arma da cui nessun Covenant si separerebbe, ed è per questo che finiscono sempre per perdere la battaglia. La pistola al plasma è molto più debole della MK50 ed è anche più lenta, i suoi colpi sono leggermente magnetici come la carabina ad impulsi eppure non basta per renderla un'amica affidabile. Il suo colpo caricato può fare male, ma lascia in totale balia del nemico prima e dopo averlo sparato. Evitatela se non costretti dagli eventi.

Pistola Voltaica

Arma strana questa: quando si è costretti ad utilizzarla non delude con il suo danno DPS, che colpisce una volta e continua a fare male nel tempo con delle continue scosse elettriche, ma nemmeno ci è mai capitato di cercarla volontariamente. I suoi colpi inoltre si propagano contro nemici vicini, ma il danno in questi casi è piuttosto modesto. La pistola voltaica è un'arma non del tutto inquadrata che dà soddisfazioni soltanto quando vi ritroverete in sua compagna al posto giusto, e nel momento giusto.