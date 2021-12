PlayStation Plus, dicembre 2021: Godfall, Mortal Shell e LEGO DC Super-Villains

PlayStation Plus vede l'arrivo a dicembre 2021 di tre nuovi giochi che si aggiungono ai titoli per PlayStation VR che hanno fatto il proprio debutto nel catalogo lo scorso mese, vale a dire The Walking Dead: Saints & Sinners, Until You Fall e The Persistence.

La novità più rilevante, nonché quella che ha fatto più discutere, è la Challenger Edition di Godfall, ovverosia la componente endgame dell'action RPG sviluppato da Counterplay Games: un pacchetto che include diverse modalità, personalizzazioni e ricompense da sbloccare, ma a cui manca appunto la campagna di base.

Godfall, un artwork del gioco

Dopodiché abbiamo l'interessante soulslike Mortal Shell, che ci proietta in uno scenario oscuro e pericoloso, al comando di un guerriero dotato della capacità di impossessarsi del corpo dei nemici uccisi; e il coloratissimo tie-in a base di mattoncini LEGO DC Super-Villains, in cui vestiremo i panni dei più celebri villain di casa DC.

Si tratta di una selezione che i lettori di Multiplayer.it hanno apprezzato? Ancora una volta no: stando al nostro sondaggio, il 45% degli utenti si è detto per nulla soddisfatto dei giochi di dicembre e il 26% si è detto poco soddisfatto, per un totale pari a ben il 71% di impressioni negative.