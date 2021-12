Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente: 6 milioni di vendite nella prima settimana

Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente parte molto bene sul mercato, totalizzando già circa 6 milioni di copie vendute nella prima settimana di commercializzazione, che pongono la coppia di titoli nell'olimpo della serie per quanto riguarda le vendite.

In base a quanto riferito da Gamebiz.jp, Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente hanno superato i 6 milioni di copie nella prima settimana in tutto il mondo, una quantità ovviamente impressionante anche se non assurda per una serie di questo calibro.

Siamo molto vicini ai risultati raggiunti da Pokémon Spada e Scudo, a dimostrazione di come la serie continui a fare benissimo su Nintendo Switch, unita anche alla grande diffusione della console in questione.

Si tratta anche del doppio delle vendite totalizzate nello stesso periodo di tempo da Pokémon: Let's Go Pikachu e Let's Go Eevee, che rappresentavano degli spin-off e sono comunque usciti in un periodo in cui la diffusione della console non era ovviamente ai livelli attuali.

Secondo quanto riferito da Serebii, insider e fonte di informazioni sempre molto affidabile per quanto riguarda il mondo dei Pokémon, il nuovo dato pone Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente in corsa per un piazzamento tra i migliori nella storia del brand. Sarebbe un risultato davvero notevole considerando anche che si tratta di remake e che si ritrovano con un lancio importante come Leggende Pokémon: Arceus a breve distanza, ma con il Natale di mezzo erano prevedibile anche delle performance di questo calibro.

Per contestualizzare, questi sono i dati riferiti ad altri capitoli notevoli della serie, rilevati su diversi periodo di tempo ma che consentono comunque di fare delle comparazioni: