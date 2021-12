Halo Infinite: quanto dura la Campagna? Quantità di ore di gioco e missioni svelata

Essendo la componente single player di Halo Infinite, in molti si chiederanno quanto dura la Campagna, ebbene possiamo dare risposta alla domanda in base a quanto rilevato direttamente dalla redazione, nonché in linea di massima anche dalle altre testate: in generale si concorda su una durata dalle 15 alle 20 ore.

Trattandosi di un open world, la Campagna di Halo Infinite consente di essere attraversata a ritmi diversi e dunque con tempistiche diverse, a seconda dello stile di gioco di ognuno. I completisti ci metteranno un po' di più, così come coloro che vogliono esplorare a fondo Zeta Halo: d'altra parte, 343 Industries ha riempito il mondo di gioco anche di segreti, sorprese e easter egg, come abbiamo visto già prima del lancio con quello dedicato a Craig scovato da qualcuno in un punto impervio della mappa.

Di conseguenza, la quantità di ore di durata è un valore destinato a cambiare, ma la media si aggira tra le 15 e le 20 ore per quanto riguarda soprattutto la parte principale della Campagna più alcuni elementi extra e missioni secondarie.

Nella fattispecie, vi riportiamo qui quanto riferito da Pierpaolo Greco nella recensione della Campagna di Halo Infinite:

A titolo informativo, abbiamo impiegato 18 ore abbondanti per concludere la storia di Halo Infinite, dedicando molto tempo anche alle attività secondarie e totalizzando un 81% di completamento come indicato dall'apposito contatore.

Per quanto riguarda la quantità di missioni, in totale saranno 70, comprese quelle secondarie, ma di queste solo 16 sono quelle principali che compongono la storia del gioco, dunque ci si potrà dedicare anche solo a queste per poterlo completare. Peraltro, abbiamo visto che le missioni non sono rigiocabili allo stato attuale, ma la selezione dei livelli verrà comunque introdotta in seguito.

Ricordiamo che Halo Infinite esce oggi, 8 dicembre, alle ore 19:00.