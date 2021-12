Horizon Zero Dawn: patch 1.11 su PC con Nvidia DLSS e AMD FidelityFX

Horizon Zero Dawn su PC si aggiorna ancora con l'arrivo della patch 1.11, che porta con sé diversi miglioramenti tecnici soprattutto grazie al supporto per Nvidia DLSS e AMD FidelityFX, con tutte le caratteristiche che questi comportano.

La patch, ovviamente gratuita per i possessori del gioco, applica dunque diverse evoluzioni sul fronte tecnico, come possiamo vedere dalle note ufficiali. Tra queste ci sono miglioramenti grafici grazie all'applicazione della tecnologia di upscaling Nvidia DLSS, che utilizza algoritmi via intelligenza artificiale per incrementare il livello di dettaglio dell'immagine favorendo al contempo le performance grazie a un minore carico computazionale. Praticamente lo stesso sistema, sebbene attraverso tecnologia diversa, viene utilizzato anche da AMD FidelityFX Super Resolution, che viene applicato con questa patch al posto del CAS usato finora.



Altri cambiamenti riguardano poi l'interfaccia utente, con nuove opzioni applicate alle impostazioni grafiche anche a seguito dell'introduzione di DLSS e FSR, oltre alla rimozione dell'opzione Render Scale, modificata in due impostazioni principali.

Molto interessanti inoltre i cambiamenti alla gestione degli shader, riassunti nei seguenti punti: