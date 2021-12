Splinter Cell: c'è un nuovo capitolo in sviluppo e sarà open world per Tom Henderson

Splinter Cell è destinato a tornare sulla scena con un nuovo capitolo attualmente in sviluppo, secondo quanto riferito dall'affidabile insider e giornalista Tom Henderson, il quale ha riferito anche che il gioco in questione avrà una struttura open world, dunque decisamente diversa rispetto a quella vista in passato.

Secondo Henderson, il nuovo Splinter Cell sarebbe ancora in una fase preliminare di sviluppo ma si intuirebbe già una notevole ampiezza del gioco, che punterebbe a una sorta di open world. "Una versione più stealth di Assassin's Creed", secondo l'insider in questione, qualcosa di "simile a quanto fatto da Halo Infinite con il suo approccio all'open world".



Dunque forse non un open world completo, ma sicuramente un'impostazione molto più aperta per i livelli, rispetto a quanto visto nei vecchi Splinter Cell, cosa che peraltro potrebbe associarsi a quanto riferito in precedenza da Jeff Grubb, il quale aveva riferito che il nuovo capitolo in sviluppo avrebbe degli elementi in stile Hitman.

È da tanto tempo che aspettiamo il ritorno di Splinter Cell sugli schermi, ma finora ci siamo dovuti accontentare di qualche comparsata di Sam Fisher in crossover o con eventi spin-off, mentre quello riferito da Tom Henderson sarebbe un vero e proprio nuovo capitolo della serie Ubisoft, andando a confermare varie voci di corridoio che sono emerse di recente sul possibile ritorno della serie.

Curiosamente, quest'ultime informazioni erano state apprezzate anche da Luca Ward via social, la storica voce italiana di Sam Fisher che aveva anche fatto intuire la possibilità di una continuazione della serie già diverso tempo fa, ma finora Ubisoft non ha mai confermato la questione in maniera ufficiale.