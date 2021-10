Splinter Cell: nuovo gioco in arrivo? Luca Ward approva su Facebook il nostro post

Splinter Cell potrebbe tornare sulle scene con un nuovo capitolo, come abbiamo visto nella giornata di ieri, e alla notizia non poteva mancare l'approvazione di Luca Ward, doppiatore storico del protagonista Sam Fisher, da tanto tempo sostenitore di un ritorno della serie.

Questa volta la voce di corridoio parte da Tom Henderson, un giornalista e leaker che si è dimostrato affidabile in passato e perciò viene tenuto in una certa considerazione: secondo questi, un nuovo Splinter Cell è in lavorazione presso Ubisoft ma ancora nelle prime fasi dello sviluppo, dunque potrebbe volerci ancora un po' di tempo prima di poterlo vedere.

L'idea è che l'annuncio potrebbe arrivare nel 2022, con l'uscita posta successivamente all'interno dello stesso anno o in quello seguente, dunque avremo modo di tornare sulla questione, nel caso venisse confermata.

Luca Ward in azione durante il doppiaggio di Sam Fisher in Splinter Cell: Blacklist

La cosa curiosa è la reazione di Luca Ward a questa vicenda: l'attore, vera e propria leggenda del doppiaggio italiano, è stato la voce di Sam Fisher fin dal primo capitolo ed è diventato un elemento caratterizzante per la serie in Italia.

Non ha mai fatto mistero del suo desiderio di vedere un ritorno di Splinter Cell, diventando di fatto anche una vera e propria fonte di voci di corridoio al riguardo, come quando durante l'UltraPop Festival dell'anno scorso aveva riferito di essere a conoscenza di un un nuovo capitolo della serie che sarebbe dovuto uscire nel prossimo futuro.

Fa piacere, dunque, vedere come Ward abbia seguito la vicenda e abbia risposto con un laconico "Sarebbe ora" al nostro post sulla pagina Facebook di Multiplayer.it riferito proprio alla notizia di ieri sul nuovo capitolo di Splinter Cell, scatenando l'entusiasmo di vari altri commentatori. Restiamo dunque in attesa di eventuali notizia al riguardo, con il supporto anche della voce storica di Sam Fisher, a questo punto. Ricordiamo che l'ultimo capitolo della serie risale ormai a otto anni fa con Splinter Cell: Blacklist.