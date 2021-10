PlayStation Store, giochi PS5 e PS4 in offerta con gli Sconti di Halloween

Su PlayStation Store sono partiti gli Sconti di Halloween, con numerosi giochi PS5 e PS4 a tema horror in offerta, alcuni dei quali disponibili al prezzo più basso di sempre. L'iniziativa sarà valida fino al 4 novembre.

Si parte con Resident Evil Village (qui la recensione), l'ultimo capitolo della saga survival horror di Capcom, che può essere vostro per 39,89€ anziché 69,99 nella doppia versione PS5 e PS4. Si tratta della prima promozione per il gioco e dunque del suo prezzo più basso di sempre.

In una selezione di titoli horror non potevano ovviamente mancare gli episodi di The Dark Pictures Anthology, le emozionanti avventure di stampo cinematografico sviluppate da Supermassive Games, gli autori dell'indimenticato Until Dawn.

Nello specifico, Man of Medan (qui la recensione) viene via a 9,89€ anziché 29,99, mentre Little Hope (qui la recensione) è disponibile a 14,99€ anziché 29,99. Ah, ovviamente c'è anche il già citato Until Dawn a 9,99€ anziché 19,99.

Prima promozione anche per The Medium (recensione), l'ultimo lavoro di Bloober Team, caratterizzato dall'originale meccanica delle realtà parallele che la protagonista può visitare nel corso dell'avventura. Potete acquistare il gioco al suo prezzo più basso di sempre, 37,49€ anziché 49,99.

Il survival horror tutto italiano Daymare: 1998 (recensione) è in offerta a 10,49€ anziché 34,99, mentre Dead Rising 4: Frank's Big Package (recensione) è disponibile a 9,99€ anziché 49,99. L'elenco è tuttavia molto corposo: lo vedrete comparire sul PlayStation Store italiano nelle prossime ore.