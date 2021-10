Offerte Amazon: Predator XB253QGWbmiiprzx, monitor da gaming a 240 Hz in sconto

Le offerte Amazon di oggi ci propongono un Predator XB253QGWbmiiprzx, un monitor da gaming a 240 Hz. Lo sconto segnalato da Amazon è di 80€.

Predator XB253QGWbmiiprzx Monitor Gaming PC 24.5", Display IPS Full HD, 240 Hz, 1 ms, 16:9, G-SYNC Compatible, HDMI2.0

Il prezzo pieno segnalato da Amazon per il Predator XB253QGWbmiiprzx è di 419.90€, ma questo monitor da gaming è di norma disponibile a un prezzo inferiore, intorno ai 370€. Il prezzo attuale è comunque il più basso mai apparso sulla piattaforma e fa parte di un'offerta ufficiale a tema Acer a tempo limitato. Non ci aspettiamo quindi altri sconti sull'immediato.

Passando ai dati tecnici, il Predator XB253QGWbmiiprzx è un monitor 16:9 da 1080p con frequenza di aggiornamento pari a 240 Hz (fino a 280 Hz con overclock). Lo schermo è da 24.5 pollici IPS. Questo monitor PC da gaming è compatibile con la tecnologia NVIDIA G-SYNC. Il tempo di risposta è di 1 ms. Inoltre, Predator GameView fornisce una serie di funzionalità utili al tuo monitor gaming, come ad esempio l'impostazione del livello di potenziamento scuri, consentendo così regolazioni accurate del colore. Le dimensioni sono ‎23.6 x 55.8 x 51.3 cm; per un peso totale di 5.3 Kg. Dispone di due porte HDMI 2.0 (non supporta quindi l'HDMI 2.1, attenzione) e due porte USB 3.0.

Questa notizia include un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a Multiplayer.it.