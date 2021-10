Squid Game spinge Netflix ad abbonamenti record, il CEO celebra con la tuta a tema

Squid Game è diventato un vero e proprio fenomeno di massa è ha di fatto spinto l'incremento di abbonati a Netflix, che ha superato anche le previsioni della compagnia raggiungendo un totale veramente impressionante in gran parte grazie proprio alla serie coreana.

Netflix ha fatto registrare un aumento di 4,28 milioni di utenti abbonati nel corso del terzo trimestre del 2021, provenienti in gran parte dall'Asia, arrivando così al totale di 213,56 milioni di sottoscrizioni in tutto il mondo. Si tratta in entrambi i casi di risultati che superano le aspettative: Netflix aveva previsto un incremento di 3,9 milioni nel corso del trimestre, ma evidentemente aveva sottovalutato l'effetto delle varie novità e soprattutto proprio di Squid Game.

L'ultimo quarto del 2021 dovrebbe poi portare a un ulteriore aumento importante, visto che solitamente si tratta del periodo più redditizio sul fronte della crescita di abbonati: in tale trimestre dovremmo peraltro vedere l'arrivo di vari titoli attesi come The Witcher: Stagione 2, Tiger King e l'ultima serie de La Casa di Carta.

Un altro dato che fa capire quanto Squid Game abbia pesato in questa crescita di Netflix proviene dalla dislocazione geografica dei nuovi abbonati: in Nord America sono stati solo 73.000 i nuovi iscritti, 1,8 milioni in Europa e ben 2,18 milioni di nuovi utenti sono giunti dall'Asia-Pacifico, zona di provenienza proprio della serie in questione.

Si tratta dunque di un'inversione di tendenza positiva rispetto alla riduzione di abbonati che era stata registrata per Netflix nel trimestre precedente.

Il CEO di Netflix, Reed Hastings, con la tuta di Squid Game

Per festeggiare, e dimostrare ancora l'importanza di Squid Game, il CEO Reed Hastings si è mostrato in video, in occasione dell'annuncio dei risultati, indossando la tuta tipica dei concorrenti al gioco della serie, come visibile qui sopra.

D'altra parte, abbiamo visto come sia una serie che è costata pochissimo ma ha già fruttato a Netflix quasi un miliardo di dollari.