FIFA 22 e Far Cry 6 accolti benissimo in Giappone, nei voti di Famitsu

FIFA 22 e Far Cry 6 sbancano Famitsu, ottenendo entrambi dei voti davvero molto alti nel nuovo numero della rivista nipponica, dimostrando almeno in parte il buon impatto che entrambi potrebbero avere anche sul mercato in Giappone.

Non è una grande novità: sono ormai diversi anni che la critica nipponica e la rivista in questione si sono aperte ai gusti occidentali, con vari titoli di grosso calibro che hanno ottenuto valutazioni veramente notevoli anche da quelle parti, dove un tempo l'affermazione dei prodotti non autoctoni era un evento piuttosto raro.

C'è poi da vedere se tali apprezzamenti si trasferiscano effettivamente in buoni risultati sul mercato, ed è un altro paio di maniche, ma anche da questo punto di vista negli ultimi anni abbiamo assistito a un cambio di percezione notevole da parte del pubblico giapponese, dunque è probabile che sia il gioco di calcio di EA che lo sparatutto Ubisoft possano fare bene nella prossima classifica.

FIFA 22, un'immagine del gioco

Vediamo dunque i voti raccolti nel nuovo numero di Famitsu, con FIFA 22 che porta a casa un notevole 36/40 con ben quattro "9" dalla propria recensione e Far Cry 6 che si ferma appena prima con un 35/40. Tuttavia, sono notevoli anche le altre valutazioni in un numero completamente dedicato alle uscite occidentali: