Leggende Pokémon: Arceus, trailer presenta il Team Diamante e Perla, ci sarà anche Darkrai

Con un nuovo trailer di Leggende Pokémon: Arceus sono stati presentati alcuni dei personaggi che incontreremo nel corso dell'avventura, ovvero i membri del Team Diamante e del Team Perla, nonché i mercanti della Ditta Ginkgo. Inoltre, è stata annunciata la presenza del Pokémon misterioso Darkrai.

Nel filmato facciamo la conoscenza di Damon e Perula, i leader rispettivamente del Team Diamante e del Team Perla, due fazioni di Hisui mosse da valori differenti ma che in fondo condividono molte caratteristiche in comune. I membri del Team Diamante affermano che è importante apprezzare il presente e fare tesoro di ogni momento insieme ai propri alleati. Coloro che fanno parte del Team Perla, invece, sostengono che vada celebrato il valore del vasto territorio condiviso con chi ci sta intorno.

La Ditta Ginkgo, che ha sede a Hisui, invece è formata da mercanti non nativi della regione, che viaggiano attraverso la regione vendendo i prodotti che si sono procurati. Tra questi, come possiamo vedere nel filmato, ci sono anche le utilissime bacche.

Come accennato in apertura è stata confermata la presenza di Darkrai, il Pokémon leggendario Neropesto di tipo Buio. Tutti i giocatori che possiedono dati di gioco di Pokémon Diamante Lucente o Pokémon Perla Splendente sul proprio Nintendo Switch potranno accettare una richiesta di ricerca in Leggende Pokémon: Arceus che li porterà a incontrare Darkrai. Riceveranno, inoltre, il Completo Team Galassia.

Vi ricordiamo che Leggende Pokémon: Arceus sarà disponibile in esclusiva per Nintendo Switch a partire dal 28 gennaio 2022. Di recente abbiamo visto anche un filmato che mostra come catturare i Pokémon selvatici ed è stata presentata la variante di Hisui di Voltorb.