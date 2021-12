Horizon Forbidden West: ecco le prime immagini della versione PS4

Con un post su Twitter, i ragazzi di Guerrilla Games hanno pubblicato delle nuove immagini di Horizon Forbidden West, per la prima volta tratte dalla versione PS4 del gioco, il che ci offre un assaggio di come sarà la nuova avventura di Aloy sulla vecchia ammiraglia di casa Sony.

Nelle immagini possiamo ammirare varie creature meccaniche, tra cui un Avistempesta e un Collolungo, nonché una foresta tropicale lussureggiante e un deserto. Gli screenshot mostrano una qualità dei dettagli sorprendentemente elevata, considerando che la console di riferimento in questo caso ha più di otto anni di onorata carriera alle spalle.

Tuttavia di certo non basta qualche scatto per poterci fare un'idea generale su come si comporterà Horizon Forbidden West su PS4, cosa che potremo appurare solo in sede di recensione. In ogni caso apprezziamo la volontà di Guerrilla Games di mostrare la sua nuova opera anche nella versione old-gen, dato molti giocatori si avventureranno nell'Ovest Proibito proprio su PS4.

Vi ricordiamo che Horizon: Forbidden West sarà disponibile in esclusiva per PS5 e PS4 a partire dal 18 febbraio 2022. Di recente abbiamo avuto modo di vedere nuovamente in azione il gioco ai The Game Awards 2021, dove per l'occasione è stato mostrato un gameplay trailer e una galleria di immagini tratte dalla versione PS5 del gioco.