Offerte Amazon: Sony WF-SP800N, auricolari in sconto al prezzo più basso di sempre

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare Sony WF-SP800N - Auricolari True Wireless. Lo sconto segnalato è di 120.01€, ovvero del 60%. Il prezzo pieno indicato da Amazon per questi auricolari è 200€, ma in verità il prezzo tipico nell'ultimo periodo non superava i 120€ (ottobre - novembre) e i 130€ (luglio - agosto - settembre). L'offerta odierna è comunque ottima, visto che offre il prezzo più basso di sempre. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Le Sony WF-SP800N propongono un'autonomia di 9 ore con ricarica singola e possibilità di ricaricare con la custodia per 9 ore in più. In dieci minuti si ottiene una carica per 60 minuti di riproduzione. La protezione è IP55 (esclusa l'uscita audio): è quindi mediamente resistente ad acqua e polvere (non possono essere immerse sott'acqua). Dispongono anche di eliminazione del rumore digitale.

Sony WF-SP800N

