SIFU: abbiamo finalmente provato lo spettacolare action di Sloclap

Il loro piano? Creare un videogame dalle meccaniche immediatamente comprensibili, ma con finezze e trovate tali da poter essere accomunato anche ad action marcatamente più complessi e rinomati. Noi, finalmente, lo abbiamo testato per un po' grazie a una breve demo contenente uno dei livelli iniziali del gioco, e oggi vogliamo analizzarlo in vostra compagnia. E attenzione, perché pur uscendo durante una parentesi difficile, crediamo proprio non sia il caso d'ignorarlo.

Vulevù kung fu

SIFU: il livello da noi affrontato era un club

Molta dell'attenzione attorno a SIFU è derivata da una curiosa trovata attorno a cui gira tutta la campagna principale del gioco: a ogni morte corrisponde un aumento di età del protagonista con il conseguente rischio di non poter più continuare l'avventura per via di una lenta morte naturale. È un concept curioso, che sacrifica alcune statistiche del personaggio in favore di altri vantaggi, ma in tutta sincerità non è l'elemento che ci ha colpito maggiormente nel gioco.

Prima di addentrarci nella questione dell'invecchiamento, infatti, vorremmo concentrarci sulle caratteristiche del sistema di combattimento, dato che SIFU ci ha davvero positivamente impressionato in tal campo (ed è anche il chiaro fulcro dell'esperienza). Gli Sloclap hanno difatti già fatto ampiamente pratica con Absolver, eppure SIFU offre un insieme di meccaniche molto più interessante, che può venir approcciato da chiunque nonostante un livello di sfida non sottovalutabile.

SIFU: corridoio pieno di nemici? Nulla che non si possa risolvere con qualche bottiglia e spazzata

Immaginatevi l'ennesima variante del "free flow", con targeting automatico al nemico più vicino e la possibilità di eliminare gli avversari con delle esecuzioni dopo un tot di colpi, solo che qui le combinazioni non sono automatizzate, le mosse hanno tutte uno specifico effetto e i nemici non vi attaccano pigramente uno alla volta, risultando fin dall'inizio brutalmente aggressivi (oltre a vantare pattern di attacco estremamente variegati in base alla tipologia). In pratica, se un action semplificato di norma è un vecchio film di arti marziali con attori goffi alla "Karate Kid", SIFU è l'equivalente videoludico di "The Raid".

Già, perché il protagonista - un guerriero in cerca di vendetta per la morte del suo maestro - può immediatamente utilizzare manovre complesse con cui lanciare a muro certi avversari, riposizionarli dopo uno stordimento, o farli cadere temporaneamente a terra, ma oltre a queste dispone di capacità difensive assai efficaci, tra cui una parata con contrasto istantaneo annesso (stordisce per alcuni istanti l'avversario se va a segno) e una utile schivata (che può trasformarsi in uno scatto per spostarsi in una zona più vantaggiosa). Queste skill iniziali sono più che sufficienti a fare disastri, eppure ci si rende conto ben presto di come non sia il caso di sottovalutare gli ostacoli: persino i nemici più deboli parano, contrattaccano e si muovono di continuo, mentre quelli unici dispongono di mosse imparabili, un'innaturale resistenza allo stordimento, prese, o attacchi improvvisi a cui reagire non è una passeggiata. Leggere i loro movimenti e rispondere al meglio richiede buoni riflessi e una certa furbizia, e specialmente le battaglie di gruppo costringono a sfruttare la mappa per qualche aiuto, da armi improvvisate alla semplice volontà di mettere un mobile tra sé e il proprio aggressore.

SIFU è una danza di schivate e mosse costante, che ricorda per una volta davvero da vicino un kung fu movie, e ci ha esaltato per tutta la demo.