Assassin’s Creed Odyssey è gratis questo fine settimana

Assassin's Creed Odyssey sarà gratis per tutti i giocatori PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC (Ubisoft Connect) e Google Stadia questo fine settimana. Ubisoft ha infatti annunciato un free weekend con protagonista l'epopea di Alexios/Cassandra nell'Antica Grecia, che si svolgerà tra il 16 e il 20 dicembre.

Per la precisione, potrete giocare gratuitamente alla versione completa di Assassin's Creed Odyssey dalle 10:00 italiane di domani, giovedì 16 dicembre, fino alle 20:00 di lunedì 20 dicembre. Potrete iniziare già da ora il preload per arrivare pronti all'inizio del free weekend. Potrete scaricare la versione PS4 dal PlayStation Store, quella Xbox da Xbox Store, la versione PC da Ubisoft Connect, mentre qui il link per accedere al portale di Stadia.

Assassin's Creed Odyssey, un'immagine promozionale

Durante il free weekend potrete accedere a tutti i contenuti di Assassin's Creed Odyssey, persino completarlo a patto di giocare come dei forsennati per tutto il fine settimana. Tutti i progressi salvati saranno mantenuti nel caso decidiate di acquistare il gioco. A tal proposito Odyssey è in offerta su PC e console con sconti fino all'80% in base allo store e l'edizione.

Il free weekend di Assassin's Creed Odyssey arriva a ridosso di Assassin's Creed Crossover Stories, ovvero un intreccio narrativo tra Odyssey e Valhalla che si svolgerà in due missioni distribuite gratuitamente ieri.