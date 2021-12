PS5 Digital Edition disponibile presso GameStop oggi: 15 dicembre 2021

PS5 Digital Edition ora risulta disponibile per l'acquisto presso GameStop. Oggi, mercoledì 15 dicembre, potrete acquistare la console di nuova generazione di Sony, tuttavia come al solito le scorte sono limitate, quindi approfittatene finché siete in tempo.

Aggiornamento: GameStop segnala che le unità di PS5 sono esaurite.

Potrete acquistare PS5 sul portale web di GameStop a questo indirizzo al prezzo di 399,98 euro. In alternativa, è disponibile anche un bundle che include la console con un abbonamento PS Plus 12 Mesi, un DualSense Cosmic Red e 3 accessori (Telecamera HD, telecomando multimediale ed headset Sades) a 649,98€

PS5 è la nuova console da gaming Sony, lanciata a novembre dello scorso anno. È disponibile in due versioni: la Standard Edition (499.99 euro) e la Digital Edition (399.99 euro) priva di lettore fisico Blu-Ray e dunque solo compatibile con i contenuti digitali.

PS5 Standard Edition e Digital Edition

Compatibile con PlayStation VR e con il catalogo giochi PS4, PS5 include il nuovo controller DualSense, dotato di numerose tecnologie avanzate che garantiscono un maggiore coinvolgimento nell'azione di gioco, su tutti il feedback aptico e i trigger adattivi, che modificano la resistenza alla pressione a seconda delle esigenze.

La console è equipaggiata con una GPU AMD Radeon RDNA (Radeon DNA) da 10.28 TFLOPs e una CPU x86-64-AMD Ryzen Zen2 8 core/16 thread. PS5 è retrocompatibile con il 99% dei giochi PS4, molti dei quali godranno di miglioramenti tecnici sulla nuova console.