PSN e Twitch: segnalati problemi in tutto il mondo oggi, 15 dicembre 2021

Quest'oggi, 15 dicembre 2021, stanno arrivando una serie di segnalazioni di problemi di accesso a PlayStation Network e a Twitch. Sembra che in varie parti del mondo ci siano problemi con vari servizi online e che anche quelli videoludici siano stati colpiti.

Come potete vedere qui sotto, Twitch Support stesso ha confermato i problemi legati alla piattaforma di streaming. "Il nostro team è consapevole dei problemi e sta lavorando duramente per risolverli: continueremo ad aggiornarvi qui", scrivono i responsabili dell'account.

Per quanto riguarda il PS Network, arrivano tramite Twitter segnalazioni dall'Australia, dalla Francia e non solo. Downdetector mostra un picco di segnalazioni legate ai servizi PlayStation nell'ultima ora, con oltre 297 segnalazioni rilevate.

Al momento non sembra che i problemi siano diffusi in ogni parte del mondo. In Italia Twitch funziona, almeno al momento della scrittura, e non abbiamo rilevato problemi di accesso con PlayStation.

In caso di novità, vi aggiorneremo.