Back 4 Blood: l'update di dicembre aggiunge la campagna single player con progressione

Turtle Rock ha annunciato su Twitter che da domani, giovedì 16 dicembre, sarà disponibile un nuovo corposo update di Back 4 Blood. Come promesso in precedenza, l'aggiornamento include una modalità single player con progressione, un evento stagionale e altro ancora.

In Back 4 Blood era già possibile in precedenza giocare in single player, ma in tal modo non si potevano ottenere progressi e dunque sbloccare vari elementi del gioco, cosa alquanto criticata dai giocatori. Gli sviluppatori il mese scorso avevano promesso delle modifiche in merito e a quanto pare sono stati di parola.

Il nuovo update infatti include una versione della campagna completamente single player, grazie alla quale i giocatori potranno avanzare con i progressi della storia e al tempo stesso sbloccare anche le carte per rafforzare il loro deck.

Inoltre l'aggiornamento include anche nuove carte, inclusa una nuova tipologia, le "Burn Card", che si possono utilizzare nelle Saferoom per ottenere effetti temporanei come cure istantanee, resistenza aumentata e non solo.

Al via anche un evento a tempo limitato festivo, durante il quale Fort Hope e il poligono di tiro presenteranno delle decorazioni natalizie e inoltre sarà possibile sbloccare delle skin speciali per personaggi e armi, nonché emblemi e spray a tema con il Natale.

A tutto ciò si aggiunge un lunghissimo elenco di modifiche al bilanciamento e bug fix che potrete leggere nelle note pubblicate da Turtle Rock Studios sul suo sito ufficiale.

Le novità in arrivo per Back 4 Blood non finiscono di certo qui. Stando alla roadmap ufficiale pubblicata il mese scorso nel 2022 arriverà anche un nuovo livello di difficoltà, una modalità cooperativa, nonché Tunnels of Terror, la prima espansione del pass annuale di Back 4 Blood.