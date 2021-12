Offerte Amazon: Final Fantasy 7 Remake per PS4 in sconto, upgrade a PS5 incluso gratuitamente

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare Final Fantasy 7 Remake per PS4. L'upgrade grafico a PS5 è incluso gratuitamente. Lo sconto segnalato è di 45€, ovvero del 60%. Il prezzo pieno indicato da Amazon è 74.99€. Il prezzo effettivo, nell'ultimo periodo, è di norma 34.99€, esclusi temporanei sovrapprezzi. Quella odierna non è la migliore offerta di sempre, visto che durante il Black Friday 2021 il gioco è stato proposto a 24.99€. È venduto e spedito da Amazon.

Final Fantasy 7 Remake in versione PS4 permette di ottenere l'upgrade grafico a PS5 in modo completamente gratuito. Il gioco non include però il DLC (esclusivo di PS5) Intermission. Il gioco è un RPG d'azione con pausa tattica: è possibile combattere in tempo reale e rallentare l'azione di gioco per scegliere le mosse speciali di tutti i personaggi liberamente, senza fretta. Si tratta solo della prima parte dell'avventura di Cloud e compagni e differisce rispetto al capitolo originale anche in termini di contenuti e trama.

Cloud si prepara a lanciare una freccietta

