Splinter Cell Remake annunciato con un trailer

Ubisoft ha annunciato Splinter Cell Remake con un trailer. Si tratta del rifacimento con grafica di nuova generazione del primo capitolo della serie. Lo sviluppo del progetto è stato affidato a Ubisoft Toronto, con la collaborazione di altri team interni alla compagnia. La promessa è che si tratti di un titolo con gameplay e grafica di nuova generazione. Considerate che si parla espressamente di remake e non di remaster, quindi il progetto potrebbe prendere delle direzioni inattese.

Nel filmato si parla espressamente di un progetto che ha da poco ricevuto la luce verde, ossia che l'editore ha deciso di finanziare. Quindi non aspettiamoci grosse novità nel breve periodo, visto che sarà ancora in pre-produzione. Il video stesso è composto da interviste agli sviluppatori che parlano del gioco originale e di ciò che ha rappresentato per Ubisoft. Tra le indicazioni pe il remake, spicca il fatto che sarà lineare e per giocatori singoli come l'originale, quindi niente open worl o derive multiplayer.

Tom Clancy's Splinter Cell uscì come esclusiva Xbox nell'ormai remoto 2002. Salutato come uno dei migliori giochi stealth dell'epoca, diede vita a una serie composta da sei capitoli principali, più diversi port, spin-off e romanzi. Recentemente si è parlato molto del ritorno di Sam Fisher, il protagonista assoluto dei Splinter Cell, che ha fatto da comparsa in altri titoli di Ubisoft e che sarà in una serie di Netflix. Finalmente però potrebbe avere la gloria che merita con Splinter Cell Remake, che speriamo riesca a rivitalizzare il franchise.