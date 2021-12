Aliisha annunciato con un trailer in esclusiva console per Nintendo Switch

In occasione dell'Indie World Showcase di Nintendo è stato annunciato con un trailer Aliisha: The Oblivion of Twin Goddessess, un'avventura con enigmi in arrivo su Nintendo Switch come esclusiva console durante la primavera del 2022.

Il gioco ci mette nei panni delle gemelle Aisha e Lisha e viene descritto come un viaggio emozionante in un mondo sconosciuto. Sarà possibile affrontare l'avventura in coppia con un altro giocatore in una modalità co-op in locale piuttosto particolare: un utente controllerà Aisha con un Joy-Con slegato dalla console, mentre l'altro guiderà Lisha utilizzando la Switch in modalità portatile. Inoltre ci sarà un ampio uso dei comandi motion control e dello schermo touch di Switch per la risoluzione dei vari enigmi e puzzle ambientali che proporrà il gioco.

Come accennato in apertura, Aliisha: The Oblivion of Twin Goddesses sarà disponibile su Nintendo Switch, come esclusiva console temporanea, durante la primavera del 2022.