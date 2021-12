Sea of Stars: un trailer conferma la versione Nintendo Switch e annuncia il periodo d'uscita

In occasione dell'ultimo Indie World, è stato pubblicato un nuovo trailer del promettente Sea of Stars di Sabotage Studio, di cui è stata confermata la versione Nintendo Switch ed è stato svelato il periodo d'uscita: inverno 2022.

Per chi non sapesse di costa stiamo parlando, Sea of Stars è il prequel di The Messenger e narra la storia di due Figli del Solstizio, una Monaca Lunare e un Danzatore dell'Eliolama. Il gameplay sembra essere quello dei giochi di ruolo giapponesi più classici, pur con la presenza di elementi moderni. I combattimenti saranno quindi a turni, ma punteranno a essere fluidi e dinamici.

Da sottolineare un autore d'eccezione per la colonna sonora: Yasunori Mitsuda, che ha firmato da compositore capolavori quali Chrono Trigger, Chrono Cross e Xenoblade Chronicles 2. Una garanzia per Sea of Stars, insomma, che è da attendere quantomeno per ascoltarne le musiche.

Per il resto vi ricordiamo che Sea of Stars è stato annunciato anche per PC, Xbox One, Xbox Series X e S, PS4 e PS5.