River City Girls 2: trailer e periodo di uscita per Nintendo Switch

Durante il corso dell'Indie World Showcase di Nintendo, è stato presentato un nuovo trailer di River City Girls 2, nuovo picchiaduro a scorrimento sviluppato da Arc System Works e pubblicato da WayForward. Inoltre è stato annunciato il periodo di uscita del gioco su Nintendo Switch, fissato per l'estate del 2022.

Il filmato mostrato oggi ci permette di farci un'idea delle dinamiche di gioco di questo colorato picchiaduro a scorrimento in cui potremo vestire i panni di sei personaggi differenti e picchiare qualsiasi cosa si ponga sul nostro cammino a suon di spettacolari combo, da soli o in compagnia di un amico con la modalità co-op.

"Ci sono nuovi problemi a River City, con una posta ancora più alta, strade ancora più pericolose e uno humour assolutamente sopra le righe. Prendi il controllo di uno dei sei personaggi disponibili, che includono anche le possenti Kyoko e Misako. River City Girls 2 include mosse, nemici, aree e strumenti tutti nuovi, senza dimenticare i vari bivi della storia e la colonna sonora originale di Megan McDuffee, autrice di quella del primo gioco. Preparati a combattere in solitaria o con un amico, online o in locale", recita la sinossi pubblicata da Nintendo.

Come accennato in apertura River City Girls 2 sarà disponibile su Nintendo Switch nel corso dell'estate del 2022. In precedenza il gioco è stato annunciato anche per PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC, ma al momento non è chiaro se la finesta di lancio sarà la stessa anche per queste altre piattaforme.