Skyrim Anniversary Edition: offerta Amazon per le versioni PS4 e Xbox, al miglior prezzo

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition per PS4 e Xbox. Lo sconto è di 20€, ovvero del 40%. Il prezzo pieno indicato da Amazon è 49.99€. Lo sconto odierno è il migliore mai proposto. Ricordiamo che la Anniversary Edition non è inclusa su Game Pass. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon. La versione PS4 non è venduta da Amazon, ma è disponibile anche una versione a 29.99 venduta e spedita da Amazon. Dovete solo selezionarla prima di mettere il gioco nel carrello.

Ricordiamo che Skyrim Anniversary Edition include il gioco base, nuovi contenuti del Creation Club più alcuni già esistenti e i tre DLC ufficiali: Dawnguard, Hearthfire e Dragonborn. Si tratta dell'edizione più completa attualmente disponibile del capolavoro di Bethesda.

Vi segnaliamo inoltre che è disponibile il Canale Telegram dedicato alle Offerte di Multiplayer.it. Seguitelo per essere sempre aggiornati sulle ultime offerte selezionate dalla nostra redazione!

Questa notizia include un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a Multiplayer.it.