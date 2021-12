OlliOlli World: data d'uscita svelata da un nuovo trailer di gameplay

OlliOlli World sarà disponibile a partire dall'8 febbraio 2022. La data d'uscita è stata svelata da un nuovo trailer di gameplay, mostrato in occasione del recente Indie World di Nintendo. Saranno disponibili in contemporanea le versioni PlayStation 5, Xbox Series X e S, PlayStation 4, Xbox One, Switch e PC.

Come già detto, oltre a svelare il giorno di lancio, il nuovo trailer di OlliOlli World mostra anche del gameplay del gioco, facendo una panoramica di tutte le caratteristiche principali da cui è composto. Mostrate anche le varie ambientazioni, davvero coloratissime, nonché i personaggi che accompagneranno il protagonista nella sue avventura.

Leggiamo la descrizione ufficiale del gioco:

OlliOlli World è un frenetico e spumeggiante gioco di skateboard a piattaforme. Lanciati a capofitto nel palpitante mondo di Radlandia, incontra personaggi pittoreschi, esibisciti in grind, trick e air, e incontra le mistiche divinità dello skateboard nel tuo cammino verso il Gnarvana.

Fatti strada in un mondo fantastico e bizzarro, porta a termine missioni e sfide, e incontra facce nuove nel corso del tuo viaggio. Personalizza ogni aspetto del tuo personaggio, dal look ai trick, passando per lo stile, e percorri livelli esplorabili dotati di percorsi multipli, che offrono decine di opportunità per esprimere il tuo estro. Sfida il resto del mondo all'interno delle Leghe o confrontati con gli amici in battaglie all'ultimo trick in uno dei milioni di livelli condivisibili. Goditi l'accessibilità, la profondità e la libertà totale fornita dal rodato gameplay di OlliOlli World.

OlliOlli World è il terzo capitolo dell'acclamata serie OlliOlli sviluppata da Roll7, lo studio indipendente pluripremiato dal BAFTA.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Vieni a fare un giro in una lussureggiante utopia dello skateboard, piena zeppa di personaggi eccentrici e ambientazioni vivaci che aspettano solo di essere esplorate. Esibisciti nei tuoi grind lungo Viale dei Gonfiabili o sfreccia per Los Vulgas in cerca di nuove piste, missioni secondarie pazzesche, ricompense da sballo ed epiche opportunità di trick. Il tutto accompagnato da una compilation di brani IDM e di musica elettronica scelti con cura e passione.

I controlli super precisi, uniti a un sistema di gioco più che rifinito, assicurano movimenti fluidi e dinamici. Se sei un novellino, niente paura! OlliOlli World accoglie tutti a braccia aperte, permettendo ai nuovi giocatori di divorare la strada eseguendo i grab più micidiali, senza il rischio di finire spiaccicati a terra. Se credi di essere un asso dello skateboard, raggiungi l'eccellenza affrontando milioni di livelli unici in modalità sandbox, o affronta rivali da tutto il mondo nelle gare di lega. Sfrutta un profondo sistema di combo con oltre cento manovre da padroneggiare e combinare per raggiungere il punteggio più alto.

Percorri le strade di Radlandia, il paradiso dello skateboard, fai sfoggio delle tue abilità sbloccando ricompense speciali e personalizza ogni aspetto del tuo personaggio, dal look ai trick, passando per lo stile. Vuoi sfrecciare per le strade con le ciabatte ai piedi? Fai pure... Magari vuoi anche indossare un bel pigiama a forma di bombo... Chi siamo noi per giudicare?! In OlliOlli World, l'unica cosa che conta è saper stare sulla propria tavola da skate!

Se volete più informazioni, leggete il nostro provato di OlliOlli World.