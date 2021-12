Endling: Extinction Is Forever, trailer e periodo di uscita per Nintendo Switch

Durante il corso dell'Indie World Showcase è stato presentato un nuovo trailer di Endling: Extinction is Forever, una struggente avventura che ci mette nei panni di una volpe che deve salvare i suoi tre cuccioli in un mondo completamente in rovina. Per l'occasione è stato annunciato anche il periodo di uscita del gioco su Nintendo Switch, fissato per la primavera del 2022.

Il filmato è stato presentato da Javier Ramello & Iris Perlales di Herobeat Studios, che spiegano l'intenzione del team di sviluppo con Endling: Extinction is Forever è quello di creare un gioco che "aumenti la consapevolezza delle persone di come il mondo potrebbe cambiare se non modifichiamo le nostre abitudini" e racconta una sull'importanza del legame tra una madre i suoi figli, nonché il nostro legame con il pianeta.

"Nei panni dell'ultima mamma volpe rimasta, dovrai mantenere in vita i tuoi tre cuccioli e condurli al sicuro in un mondo distrutto dall'umanità. In questo gioco, che combina elementi di furtività, sopravvivenza e avventura, attraverserai ambienti devastati per raggiungere l'unico luogo sulla Terra dove gli umani non possono farti del male. Il numero di cuccioli che sopravviverà a questo pericoloso viaggio dipende interamente da te", recita la sinossi ufficiale del gioco.

Come accennato in apertura, Endling: Extinctions is Forever sarà disponibile nella primavera del 2022 su Nintendo Switch. Il gioco è in sviluppo anche per PC, PS4 e Xbox One.