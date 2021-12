OMORI: trailer annuncia a sorpresa la versione Nintendo Switch

L'ultimo Indie World si è chiuso con un annuncio speciale: OMORI arriverà anche su Nintendo Switch nella primavera del 2022, come svelato da un trailer. Per chi non lo conoscesse, immaginiamo in molti, stiamo parlando di un titolo indie di culto già uscito da circa un anno su PC.

OMORI fu pubblicato dallo sviluppatore OMOCAT su Steam il 25 dicembre 2020. All'apparenza si tratta di un simil gioco di ruolo giapponese con grafica disegnata a mano, ma ha dalla sua una grossa originalità narrativa e una serie di momenti particolarmente emotivi, che arrivano come pugni nello stomaco.

La versione Nintendo Switch dovrebbe essere un port diretto, visto che graficamente non offre una grossa sfida. Detto questo, è sicuramente un titolo che non lascia indifferenti, tanto da essersi conquistato in breve tempo lo status di gioco di culto, con il 98% delle quasi 27.000 recensioni su Steam positive. Per dire, attualmente OMORI è uno dei giochi più apprezzati sulla piattaforma di Valve.

Sicuramente sarà apprezzato anche dall'utenza di Nintendo Switch.