Figment 2 per Nintendo Switch annunciato con un trailer, demo disponibile da oggi

Approfittando dell'Indie World Showcase, Bedtime Digital Games ha annunciato con un trailer la versione Nintendo Switch di Figment 2: Creep Valley, un interessante action adventure con rompicapi e combattimenti a sfondo musicale. Il gioco sarà disponibile sulla console della grande N a febbraio 2022, ma potrete provarlo già da oggi con la demo gratuita in arrivo sul Nintendo eShop.

Ambientato nella mente umana, Figment 2: Creed Valley è un'avventura in cui vestiremo i panni di Dusty, il "coraggio della Mente". Dovremo esplorare ambientazioni uniche, risolvere rompicapi e affrontare boss fight a ritmo di musica, per scacciare gli Incubi e riportare la pace. Sarà possibile affrontare il gioco in compagnia di un amico grazie alla modalità co-op.

"Figment 2: Creed Valley è un gioco d'azione e avventura ambientato nella mente umana, dove gli Incubi hanno seminato il caos e invaso terre pacifiche. Unisciti a Dusty, il coraggio della Mente, tra rompicapi, combattimenti a sfondo musicale contro i boss e ambientazioni uniche. Affronta le tue paure.

"Gli Incubi hanno distrutto la Bussola Morale e influito sul funzionamento della Mente. Dusty e la sua fiduciosa aiutante Piper partono per Creed Valley, dove nascono gli ideali della Mente, allo scopo di riportare la pace in un viaggio irto di battaglie a sfondo musicale e di incredibili rompicapi."

"Gli Incubi sono accompagnati da canzoni tematiche in cui spiegano il motivo della propria comparsa. Schivali e spostati mentre ti provocano. Esplora i due stati fondamentali della Mente, aperta e chiusa. Passa da uno stato all'altro e adattati al mutevole ambiente circostante per proseguire con il viaggio", recita la descrizione ufficiale del gioco.

Oltre che su Nintendo Switch, Figment 2: Creed Valley sarà disponibile a febbraio del 2022 anche per PC.