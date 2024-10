Il remake di Splinter Cell procederebbe bene, nonostante le voci sulla cancellazione

Stando a un nuovo report di Insider Gaming, il sito gestito da Tom Henderson, il remake di Splinter Cell non è stato cancellato e lo sviluppo starebbe andando avanti . Quindi le voci che volevano il progetto come accantonato sarebbero false, almeno stando a quanto appreso da Mike Straw, il collaboratore di Henderson.

Lo sviluppo procede

Secondo le sue fonti, considerate attendibili e a conoscenza dei fatti interni di Ubisoft, il gioco sarebbe in sviluppo con il nome in codice North. Userebbe lo Snowdrop Engine (Tom Clancy's The Division 2, Avatar: Frontiers of Pandora e Star Wars Outlaws), lì dove i precedenti capitoli della serie furono sviluppati con Unreal Engine 2 e 2.5.

A guidare lo sviluppo è Ubisoft Toronto. Il progetto fu annunciato nel 2021, ma da allora non si è saputo più niente di ufficiale, tanto che molti lo hanno dato per morto. All'epoca il producer Matt West spiegò che era ancora nelle prime fasi di sviluppo. Inoltre spiegò che il team lo stava ricostruendo da zero e che sarebbe rimasto un gioco lineare, per la gioia dei fan storici.

Alcune voci hanno riportato anche il potenziale anno di uscita: 2026. Naturalmente si tratta di un'informazione che va confermata, visto che non c'è alcuna certezza in merito. Rimane il fatto che l'annuncio potrebbe essere stato un po' troppo prematuro, considerando i tempi necessari per realizzare un videogioco e i trascorsi di Ubisoft, diventata famosa negli ultimi anni anche per i progetti rimandati più e più volte (pensate a Skulls and Bones o al remake di Prince of Persia: Le sabbie del tempo).