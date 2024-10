Alarmo è già andato esaurito in mezzo mondo, ma ha un grosso problema

L'annuncio di Alarmo è stata una sorpresa per tutti. Una sveglia da Nintendo con funzionalità legate alle sue proprietà intellettuali? A quanto pare la casa di Mario ha azzeccato il prodotto, visto che è andato esaurito in diverse parti del mondo. In particolare nel negozio fisico della compagnia a New York, l'unico a vendere Alarmo fisicamente nell'intero globo terrestre.

Anche le vendite online stanno andando bene, con Nintendo che ha dichiarato di aver ricevuto un enorme numero di ordini in Giappone, tanto da doverle sospendere sul My Nintendo Store. Per affrontare il problema della scorte, Nintendo sta lavorando a una lotteria (in Giappone è abbastanza tipico), cui potranno partecipare tutti gli interessati. Naturalmente aumenterà anche la produzione, vista la richiesta.