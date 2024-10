Xbox starebbe abbandonando il mercato arabo, secondo una voce di corridoio

C'è una voce di corridoio che si sta diffondendo online e sostiene che Xbox starebbe abbandonando il mercato dell'Arabia Saudita, con Microsoft che avrebbe comunicato ai rivenditori l'intenzione di non distribuire più la propria console in tale territorio.

La questione va ovviamente presa con le pinze, in quanto la fonte, "MAlbsimi" su X, non è facilmente verificabile. Si tratta comunque di un giornalista, che nell'area geografica in questione è tenuto in una certa considerazione per quanto riguarda l'ambito videoludico e tecnologico, dunque la cosa desta una notevole curiosità.

Si tratta di una questione di una certa complessità, forse non facilmente rilevabile da semplici contatti con rivenditori, tuttavia sembra in linea con quanto anticipato da altre fonti più attendibili, altra cosa che fa prendere in considerazione tale informazione.