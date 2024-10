Alarmo funziona solo con i single e la rete si scatena a colpi di meme

L'annuncio di Alarmo ha scatenato letteralmente la rete dei fan di Nintendo , che hanno iniziato a produrre meme a iosa per accompagnarlo sul mercato. In particolare a ispirarli è stato il fatto che la sveglia di Nintendo funziona bene solo se si è single e se non si hanno animali o altre fonti di movimento nei pressi del letto, perché i suoi sensori di movimento sono facilmente ingannabili, come spiegato nelle FAQ ufficiali.

Raffica di meme

Insomma, è perfetto per per diventare un fenomeno del web: è strano, costa tanto, ha dei limiti assurdi ed è arrivato quando tutti attendevano Nintendo Switch 2. Come poteva non andare esaurito nel giro di poche ore e come poteva non essere accolto con un boato che ha intimidito anche Eren Yager?

Naturalmente il fatto che Alarmo non vada bene per le coppie è stato di profonda ispirazione per i mematori, che però hanno tratto spunto anche dalle altre funzioni della sveglia per il loro lavoro. Vediamo quindi una raccolta di meme, tra i migliori trovati in rete.

Infine c'è anche il post di Devolver Digital, che avevamo già riportato.

Sicuramente in giro ce ne saranno molti altri, ma possiamo accontentarci. Per altri dettagli su Alarmo, vi rimandiamo all'annuncio ufficiale.