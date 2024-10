Devolver Digital scherza immaginando che Alarmo verrà subito moddato per essere sfruttato durante il sesso

Come saprete, Nintendo ha appena annunciato il suo nuovo hardware: Orologio sonoro Nintendo: Alarmo . Sostanzialmente si tratta di una sveglia interattiva in arrivo a inizio 2025, con funzioni legate alle sue proprietà intellettuali di maggior successo. L'editore Devolver Digital ha deciso di scherzarci su , con un post su X abbastanza caustico, per quanto divertente.

Pikmin bricconcelli

"È solo questione di tempo prima che qualcuno moddi Alarmo per farvi fare dei sorrisetti da un gruppo di Pikmin mentre fate sesso." Ha scritto Devolver, intuendo ciò che deve aver pensato praticamente chiunque durante l'annuncio di Alarmo, che se non lo sapete è dotato di sensori di movimento che seguono il dormiente nelle sue attività notturne.

L'obiettivo di Nintendo è quello di rendere piacevole la sveglia, ma è chiaro che Alarmo potrebbe essere modificato in modi inattesi e non proprio in linea con la filosofia attuale della compagnia.

Comunque sia, l'autore del post di Devolver Digital si è reso conto di aver fatto una battuta non proprio ortodossa, e ha replicato a se stesso: "Se questo sarà il post che mi farà licenziare, ricordate che è stato un onore."

Di nostro speriamo che non ci siano dei licenziamenti per una semplice battuta su di una sveglia. Comunque sia per altri dettagli su Orologio sonoro Nintendo: Alarmo vi invitiamo a leggere la notizia con l'annuncio, che contiene tutti i particolari emersi finora. Tranquilli, non è Nintendo Switch 2.