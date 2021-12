Saints Row: tanti nuovi filmati con sparatorie, combattimenti corpo a corpo e caos

Gli sviluppatori di Volition stanno pubblicando in questi giorni un gran numero di nuovi filmati di Saints Row che mostrano vari aspetti del gioco, dai combattimenti corpo a corpo e con armi da fuoco ai mezzi per muoversi tra le strade e i cieli di Santo Ileso, il tutto con il classico stile sopra le righe che caratterizza la serie.

Come una sorta di Calendario dell'Avvento, Volition sta pubblicando ogni giorno una nuova clip su Twitter, che abbiamo raccolto qui sotto. Il primo filmato si concentra sulla personalizzazione dei personaggi, che potranno sfoggiare un gran numero di vestiti e costumi, alcuni molto stravaganti. Il filmato successivo invece ci offre un assaggio dei combattimenti corpo a corpo e in particolare delle spettacolari finisher con cui mettere fuori gioco i nemici.

Nelle restanti clip di Saints Row vengono presentati i vari mezzi a disposizione per muoversi a Sant Ileso, tra cui un carrarmato e un hoverboard volante, le numerose bocche da fuoco utilizzabili e in generale come seminare del sano caos per le strade.

Saints Row sarà disponibile per PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC durante il 23 agosto 2022. Di recente abbiamo visto un nuovo trailer del gioco, presentato in occasione dei The Game Awards 2021.