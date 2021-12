Genshin Impact: ci sarà un nuovo tipo di forzieri a Enkanomiya, per dei leaker

Secondo alcuni leaker, la nuova area Enkanomiya di Genshin Impact introdurrà una nuova tipologia di forzieri esclusivi di questa area, chiamati "Junk chest".

Per chi non lo sapesse, esplorando in lungo e in largo il mondo di Genshin Impact i giocatori possono trovare un gran numero di forzieri da aprire, alcuni nascosti, altri ottenibili superando dei piccoli puzzle o sfide di combattimento. Al loro interno è possibile trovare Mora (la moneta di gioco), accessori, risorse varie e Primogem. Attualmente nel gioco ci sono diversi tipi di forzieri divisi in ordine di rarità, a cui si aggiunge una variante speciale trovabile solo nell'isola di Tsurumi che contiene oggetti per arredare il Serenitea Pot.

Stando a quanto riportato dal leaker Blank, la nuova area Enkanomiya, a sua volta svelata alcuni giorni fa grazie a vari leak e che dovrebbe arrivare con la versione 2.4 o 2.5 di Genshin Impact, presenterà una nuova categoria di forzieri, chiamati Junk Chest.

Il nome non è dei più invitanti, ma a quanto pare contengono ognuno tra i 10.000 e i 15.000 Mora. Secondo 46cba, oltre ai più di 200 scrigni standard, a Enkanomiya sarà possibile trovare ben 82 Junk chest, quindi parliamo di una cifra totale che si aggira tra sugli 820.000 - 1.230.000 Mora, un bel gruzzoletto. Nel post qui sotto possiamo vedere anche il presunto modello 3D di questi nuovi forzieri.

Maggiori dettagli in merito potrebbero arrivare durante la prossima livestream di miHoYo in cui presenterà le novità dell'Update 2.4 di Genshin Impact. Nel frattempo da pochi giorni è disponibile il banner con Arataki Itto e Gorou, i nuovi personaggi Geo introdotti con la versione 2.3.