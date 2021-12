Battlefield 2042: nuova mappa Exposure e modalità a 64 giocatori nella Stagione 1

Battlefield 2042 si aggiornerà con varie novità nel corso della Stagione 1, tra le quali è prevista una nuova mappa, nuovi specialisti e varie altre caratteristiche, tra le quali il lancio di una modalità a 64 giocatori su PC, PS5 e Xbox Series X|S.

Dopo il terzo update arrivato alla fine della settimana scorsa, c'è una nuova patch prevista per dicembre inoltrato e poi un ulteriore aggiornamento di grosse dimensioni per l'inizio del 2022.

In attesa di avere una data più precisa al riguardo, sappiamo che tra le novità di maggior rilievo in questo update c'è una nuova mappa chiamata Exposure, di cui non ci sono ancora molte informazioni ma che è stata confermata da EA a Gamespot, a quanto pare.

La mappa Exposure dovrebbe rappresentare una novità importante per Battlefield 2042, tanto che DICE la considera in grado di "portare il design delle mappe a un nuovo livello", nientemeno, sebbene non sia stata ulteriormente approfondita la questione. Con il 2022 arriverà anche la Stagione 1 di Battlefield 2042, che porterà con sé ulteriori novità legate all'attività online.

Tra le nuove aggiunte previste con la Stagione 1 c'è un nuovo specialista, nuove armi, gadget e veicoli e modalità di gioco aggiuntive. Parlando di novità che arriveranno più nell'immediato, entro dicembre verrà aggiunta una modalità matchmaking che consente di partecipare a Conquest and Breakthrough in 64 giocatori su PC, PS5 e Xbox Series X|S, riducendo il player cap per partite meno caotiche e magari migliorando le performance generali.

Di recente, EA ha deciso di rivoluzionare la serie Battlefield organizzandola in maniera diversa, mettendo Vince Zampella di Respawn a capo del progetto e coinvolgendo anche Marcus Lehto, padre di Halo, con il suo nuovo team.