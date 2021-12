Halo Infinite: nuove modalità multiplayer svelate da un leak

Il multiplayer di Halo Infinite nel corso del tempo si arricchirà con nuovi contenuti, incluse nuove attività. Per quanto riguarda queste ultime, un utente di Reddit a quanto pare ha scoperto ben 14 modalità multiplayer che potrebbero arrivare nel prossimo futuro.

Una soffiata di un gola profonda? Le scoperte di un dataminer? No, in questo caso l'indiscrezione arriva direttamente dalla beta del multiplayer dello sparatutto di 343 Industries. Il redditor u/WideckedSoldier991 ha avviato Halo Infinite mentre era offline, con il procedimento spiegato nello stesso thread linkato qua sopra, cosa che gli ha permesso di sfogliare le modalità disponibili, tra cui ce ne sono alcune non ancora presenti attualmente nel gioco e che quindi potrebbero arrivare nel prossimo futuro. Ecco l'elenco:

Arena: Attrition

Arena: Attrition Dodgeball

Arena: Elimination

Fiesta: Attrition

Fiesta: CTF

Fiesta: One Flag CTF

Fiesta: Strongholds

Ranked: Elimination

Ranked: One Flag

Tactical: Slayer

Tactical: Slayer Commandos

Tactical: Slayer Manglers

Tactical: Slayer Sidekicks

Tactical: Slayer Stalker Rifles

Halo Infinite, alcune delle modalità multiplayer visibili accendono al gioco offline

Alcune delle modalità elencate qua sopra potrebbero arrivare nel corso del mese di dicembre, visto che 343 Industries ha promesso l'arrivo di nuove playlist, tra cui Tactical Slayer e il ritorno di Fiesta, entro la fine del 2021. Altre invece potrebbero debuttare nei mesi successivi o non arrivare per nulla, visto che potrebbe trattarsi di una lista provvisoria con alcune modalità "placeholder". Per saperlo non ci resta che attendere.

Rimanendo in tema, da oggi sono online le review della campagna di Halo Infinite, se ancora non lo avete fatto, vi suggeriamo di leggere la nostra recensione.