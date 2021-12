FIFA 22 torna in testa alla classifica vendite in UK ma Nintendo Switch domina

FIFA 22 torna nuovamente in testa alla classifica vendite software del Regno Unito, per quanto riguarda il mercato fisico, ma per il resto la top ten è dominata ancora da Nintendo Switch, in una settimana che non ha visto uscite di grosso calibro.

Il mercato britannico è da sempre dominato dalla simulazione di calcio da parte di EA, di anno in anno, dunque non stupisce la presenza di FIFA 22 al primo posto, visto che è destinato a rimanere lì per la maggior parte dei prossimi mesi, ma quando mancano uscite di grosso calibro l'assetto della parte alta della classifica è stabile.

In questo caso, bisogna rilevare un ritorno di fiamma per Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente, che tornano di prepotenza nella top ten.

FIFA 22, nell'immagine, è ancora in testa alla classifica UK

Tuttavia, al secondo posto c'è sempre il solito Mario Kart 8 Deluxe, altro regolarista della classifica UK, mentre Call of Duty: Vanguard si accomoda in terza posizione. Nel complesso, ci sono ben 7 giochi Nintendo Switch sulle prime dieci posizioni della classifica, tanto per dare un'idea dell'andazzo.