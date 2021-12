Dusk, recensione di uno shooter vecchia scuola per Nintendo Switch e PC

Tra i vari neologismi che sono emersi in questi anni per spiegare generi e tendenze nel mondo dei videogiochi ce n'è uno particolarmente ridicolo - e anche sbagliato in termini concettuali - ma riuscitissimo sia per quanto riguarda la sonorità che il fatto di condensare perfettamente in due parole la sua complessa idea: "boomer shooter". Con questa definizione si intende la rievocazione nostalgica dello sparatutto in prima persona classico, ovvero quello appartenente ai primi anni '90, alle origini del genere. C'è da dire che l'uso del termine boomer sarebbe anche scorretto per un'ampia serie di motivi, ma quello che conta è l'autoironia con cui viene applicato e la precisa immagine che emerge da una definizione del genere all'interno di un mercato videoludico dominato da Fortnite, i nuovi Call of Duty e simili.

Invece di stare a lamentarsi su quanto si giocasse meglio quando si stava peggio e andare a vedere i cantieri per strada, qualche gruppo di sviluppatori ha pensato bene di rimboccarsi le maniche e proporre precisamente quel tipo di shooter al giorno d'oggi, con tanto di grafica fedele allo stile dell'epoca e gameplay spinto a mille. Un'operazione che in certi casi riesce perfettamente, come vediamo in questa recensione di Dusk.

New Blood Interactive ha preso gli elementi di base di vecchi FPS come Quake, Heretic, Hexen e Painkiller e li ha ricomposti in un amalgama che è ovviamente derivativa, ma non manca di un carattere specifico e molto spiccato, riuscendo soprattutto a essere immediato e divertente, mettendo il gameplay in cima a tutto e dimostrando ancora una volta, dopo Ion Fury, Project Warlock e simili, che questo tipo di esperienze ha ancora parecchio da dire.