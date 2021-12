Battlefield 2042 è gratis questo fine settimana su Steam per PC

Battlefield 2042 è uscito da qualche settimana ma è già disponibile gratis per un fine settimana su Steam, attraverso la classica promozione del weekend gratuito che consente, se non altro, di provare in maniera approfondita il gioco per un paio di giorni.

Solitamente, iniziative di questo genere riguardano soprattutto giochi usciti già da un po' di tempo, ma abbiamo già visto qualcosa del genere andare in scena anche per Call of Duty: Vanguard a pochi giorni di distanza dalla sua uscita, dunque la regola in questione sembra non essere più molto valida.

Quantomeno, si tratta di un modo molto efficace per far conoscere agli utenti il gioco in maniera diretta, e non c'è niente di meglio, per stimolare l'interesse, di offrire l'accesso gratuito per un periodo di tempo limitato in modo da far entrare i giocatori nei meccanismi del titolo in questione per poi spingerli a prendere possesso del prodotto in maniera definitiva.

Fino a lunedì 20 dicembre 2021, dunque, è possibile scaricare e giocare a Battlefield 2042 gratuitamente su PC andando a questo indirizzo su Steam e cliccando su "Avvia gioco", ovviamente con il proprio account legato allo store di Valve.

Proprio in questo periodo è stata messa a disposizione la modalità a 64 giocatori su PC, PS5 e Xbox Series X e con l'update 3.1 disponibile, Battlefield 2042 ha ottenuto alcuni miglioramenti importanti rispetto al lancio, dunque può essere un buon momento per provarlo.