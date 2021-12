Battlefield 2042: modalità a 64 giocatori disponibili, ma per un periodo limitato

Come promesso nei giorni scorsi, DICE ha aggiunto delle varianti di Conquista e Sfondamento a 64 giocatori per PS5, Xbox Series X|S e PC, incrementando dunque il focus sui combattimenti senza veicoli. Tuttavia le due modalità saranno disponibili solo per un periodo limitato di tempo.

Le due modalità a scala ridotta da 64 giocatori, quindi la metà dei 128 standard, era stata chiesta a gran voce dalla community sin dal lancio del gioco. Un desiderio che è stato parzialmente accontentato, dato che come già accennato queste varianti di Conquista e Sfondamento sono ora disponibili ma solo per un periodo limitato di tempo ancora da annunciare. Inoltre, nonostante su PS4 e Xbox One qualsiasi modalità ha un limite massimo di 64 giocatori, il cross-play con le console next-gen non sarà disponibile.

Non è escluso che questo "assaggio" delle modalità Conquista e Sfondamento a 64 giocatori per le versioni PS5, Xbox Series X|S e PC non sia una sorta di test da parte di DICE per raccogliere i feedback dei giocatori e valutare una possibile integrazione permanente, magari con tanto di crossplay con console old-gen.

Inoltre, DICE ha annunciato che la playlist Rush di Portal rimarrà disponibile durante tutto il periodo natalizio.

Non si tratta dell'unica novità in arrivo per Battlefield 2042, dato che DICE ha promesso l'arrivo anche di una nuova mappa, Exposure, Specialisti, armi e altro ancora con l'arrivo della Stagione 1.